تنطلق الأحد.. جدول امتحان شهر نوفمبر لطلاب المرحلة الابتدائية بالجيزة

كتبت – مرام محمد

تستعد مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لتنظيم امتحانات شهر نوفمبر للمراحل الثلاثة (ابتدائى - إعدادى – ثانوى)، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر حتى يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية جدول امتحان شهر نوفمبر لطلاب الصف (الثالث، والرابع، والخامس، والسادس) الابتدائي بمحافظة الجيزة.

أولًا: جدول امتحان شهر نوفمبر لطلاب الصف الثالث الابتدائى.

- الأحد 1 ديسمبر 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

- الإثنين 2 ديسمبر 2024: امتحان مادة الرياضيات.

- الثلاثاء 3 ديسمبر 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- الأربعاء 4 ديسمبر 2024: محتوى متعدد التخصصات (اكتشف) التربية الدينية.

ثانيًا: جدول امتحان شهر نوفمبر لطلاب الصف (الرابع، والخامس، والسادس) الابتدائي.

- الأحد 1 ديسمبر 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

- الإثنين 2 ديسمبر 2024: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

- الثلاثاء 3 ديسمبر 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

- الأربعاء 4 ديسمبر 2024: امتحان مادتي الرياضيات، وICT تكنولوجيا المعلومات.

وتستهدف امتحانات الشهر الطلاب فى صفوف النقل من (الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام)، وتمثل أهمية فى درجات الطلاب التى يتم إضافتها إلى أعمال السنة الدراسية، وتكون الاختبارات عبارة عن فترة دراسية أو نصف فترة بواقع 3 نماذج امتحانية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة امتحان الشهر فيما درسه الطلاب من منهج الشهر، مشيرة إلى أن الأسئلة تستهدف نواتج التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية لشهر نوفمبر الجارى.