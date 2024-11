تكدس فى مطارات وشوارع أمريكا بسبب عطلة عيد الشكر.. فيديو

تشهد المطارات الأمريكية ازدحاما ملحوظا بالتزامن مع عطلة عيد الشكر، حيث يتوافد ملايين الأمريكيين للسفر لزيارة عائلاتهم وأصدقائهم، ووفقاً لتقديرات جمعية السيارات الامريكية (AAA)، فإن حوالي 80 مليون أمريكي سيقطعون مسافة تزيد عن 50 ميلاً من مقر إقامتهم خلال هذا الأسبوع، ما يجعل هذه الفترة واحدة من أكثر الأوقات ازدحاماً في العام.

في مطارات فلوريدا، يواجه المسافرون حالة من القلق بسبب الانتظار الطويل في الطوابير، وسط مخاوف من احتمالية إلغاء أو تأخير الرحلات نتيجة تحذيرات الأرصاد الجوية من سوء أحوال الطقس في بعض الولايات.

Let there be brake lights! Aerial footage shows bumper-to-bumper traffic just north of Los Angeles on the Wednesday before Thanksgiving. At least 71 million Americans are expected to hit the road for the holiday. https://t.co/Z5WcrYs3CE pic.twitter.com/FKe96RichN

وفقا لشبكة ايه بي سي تقول إحدى المسافرات المتجهة إلى أوهايو: ظروف السفر جيدة حتى الآن، ولكنني أشعر بالقلق من إلغاء أو تأخير الرحلة بسبب الطقس السيء في أوهايو. أتيت مبكراً لتفادي الانتظار الطويل.

اعتمدت مطارات فلوريدا إجراءات إضافية للتخفيف من الازدحام، مثل توسيع خيارات مواقف السيارات وتوجيه المسافرين لاتباع قاعدة "3-2-1" التي تنص على الوصول إلى المطار قبل ثلاث ساعات من موعد الرحلة، والتواجد في نقطة التفتيش قبل ساعتين، والوصول إلى البوابة قبل ساعة واحدة من الإقلاع.

اختلفت تجارب المسافرين بشكل ملحوظ خلال هذه العطلة. يقول أحد المسافرين القادمين من كاليفورنيا: "وصلت إلى المطار في الخامسة صباحاً، ولحسن الحظ لم أواجه أي تأخير. أتمنى أن تكون عودتي بنفس السلاسة".

A look at the Nashville international airport this morning. It’s set to be one of the busiest travel days of the year for Thanksgiving. The biggest tip from experts, is to leave early and give yourself plenty of time. Are you traveling for the holiday? pic.twitter.com/gK1ZtRmufp