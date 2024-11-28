تكدس فى مطارات وشوارع أمريكا بسبب عطلة عيد الشكر.. فيديو

كتبت : نهال أبو السعود

تشهد المطارات الأمريكية ازدحاما ملحوظا بالتزامن مع عطلة عيد الشكر، حيث يتوافد ملايين الأمريكيين للسفر لزيارة عائلاتهم وأصدقائهم، ووفقاً لتقديرات جمعية السيارات الامريكية (AAA)، فإن حوالي 80 مليون أمريكي سيقطعون مسافة تزيد عن 50 ميلاً من مقر إقامتهم خلال هذا الأسبوع، ما يجعل هذه الفترة واحدة من أكثر الأوقات ازدحاماً في العام.

في مطارات فلوريدا، يواجه المسافرون حالة من القلق بسبب الانتظار الطويل في الطوابير، وسط مخاوف من احتمالية إلغاء أو تأخير الرحلات نتيجة تحذيرات الأرصاد الجوية من سوء أحوال الطقس في بعض الولايات.

Let there be brake lights! Aerial footage shows bumper-to-bumper traffic just north of Los Angeles on the Wednesday before Thanksgiving.



At least 71 million Americans are expected to hit the road for the holiday. https://t.co/Z5WcrYs3CE pic.twitter.com/FKe96RichN — ABC News (@ABC) November 28, 2024

وفقا لشبكة ايه بي سي تقول إحدى المسافرات المتجهة إلى أوهايو: ظروف السفر جيدة حتى الآن، ولكنني أشعر بالقلق من إلغاء أو تأخير الرحلة بسبب الطقس السيء في أوهايو. أتيت مبكراً لتفادي الانتظار الطويل.

اعتمدت مطارات فلوريدا إجراءات إضافية للتخفيف من الازدحام، مثل توسيع خيارات مواقف السيارات وتوجيه المسافرين لاتباع قاعدة "3-2-1" التي تنص على الوصول إلى المطار قبل ثلاث ساعات من موعد الرحلة، والتواجد في نقطة التفتيش قبل ساعتين، والوصول إلى البوابة قبل ساعة واحدة من الإقلاع.

اختلفت تجارب المسافرين بشكل ملحوظ خلال هذه العطلة. يقول أحد المسافرين القادمين من كاليفورنيا: "وصلت إلى المطار في الخامسة صباحاً، ولحسن الحظ لم أواجه أي تأخير. أتمنى أن تكون عودتي بنفس السلاسة".

A look at the Nashville international airport this morning. It’s set to be one of the busiest travel days of the year for Thanksgiving. The biggest tip from experts, is to leave early and give yourself plenty of time. Are you traveling for the holiday? pic.twitter.com/gK1ZtRmufp — Eric Pointer (@EricPointerTV) November 27, 2024

وقال طالب جامعي مسافر إلى بوسطن: أتيت قبل خمس ساعات من موعد الرحلة لتجنب أي طوارئ. أتطلع لقضاء عيد الشكر مع عائلتي، أما زائر من ولاية تينيسي، فقد عبر عن سعادته بعدم مواجهة أي تأخير في رحلته إلى فلوريدا لزيارة ابنته وأحفاده.

تتوقع جمعية السيارات الأميركية أن يسافر 2.5 مليون شخص من سكان فلوريدا مسافة تزيد عن 50 ميلاً خلال عطلة عيد الشكر، بزيادة تقارب 126 ألف مسافر عن العام الماضي. كما تشير إلى أن أوقات السفر قد تكون أطول بنسبة 90% مقارنة بعطلات نهاية الأسبوع العادية.

وفي هذا السياق، نصح المتحدث باسم الجمعية المسافرين بضرورة التخطيط المبكر لتجنب الازدحام، سواء على الطرق المؤدية إلى الشواطئ أو في المطارات، وأشار التقرير الى انه عادة ما يمثل عيد الشكر فترة مزدحمة تتطلب من المسافرين الكثير من الصبر والتنظيم.