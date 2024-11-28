ترامب يصف محادثته مع رئيسة المكسيك بـ"مثمرة".. ويؤكد: سنحل أزمة الهجرة

كتبت : نهال أبو السعود

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إنه أجرى محادثة وصفها بـ "مثمرة للغاية" مع رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، وكتب على موقعه الإلكتروني "تروث سوشال": "أجريت للتو محادثة رائعة مع رئيسة المكسيك الجديدة، كلوديا شينباوم باردو".

وتابع: "لقد وافقت على وقف الهجرة عبر المكسيك وإلى الولايات المتحدة، مما أدى إلى إغلاق حدودنا الجنوبية بشكل فعال .. تحدثنا أيضًا عما يمكن فعله لوقف التدفق الهائل للمخدرات إلى الولايات المتحدة والقضاء على استهلاك هذه الأدوية .. لقد كانت محادثة مثمرة للغاية!"

من جانبها أكدت شينباوم أنها كانت "محادثة ممتازة" وكتبت بالإسبانية في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X: "ناقشنا استراتيجية المكسيك بشأن ظاهرة الهجرة، وذكرت أن القوافل لا تصل إلى الحدود الشمالية لأنه يتم الاعتناء بها في المكسيك"، وقالت إنها وترامب ناقشا أيضًا تعزيز التعاون في القضايا الأمنية ومنع استهلاك مخدر الفنتانيل.

وفقا لصحيفة ذا هيل، تأتي المحادثة الهاتفية بعد أيام فقط من إعلان ترامب أنه سيفرض تعريفة بنسبة 25% على جميع البضائع الكندية والمكسيكية في أول يوم له في منصبه، وبعد يوم واحد، هددت شينباوم بالرد بفرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة، وقالت في تصريحاتها إن المخدرات مشكلة أمريكية وليست مشكلة مكسيكية.

ووصفت تبادل التعريفات الجمركية بأنه "غير مقبول"، وقالت إنها ستتسبب في التضخم وفقدان الوظائف في كلا البلدين، لكن شينباوم عرضت التحدث مع ترامب حول هذه القضية، وأشارت إلى أن الحوار هو أفضل طريق لتحقيق التفاهم.

وقالت شينباوم في تصريحاتها، إن المكسيك اتخذت خطوات مهمة للحد من تدفق المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود المشتركة بين البلدين، وفي الوقت نفسه تعهد ترامب منذ أشهر بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات، إنها خطة يحذر الاقتصاديون من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف السلع وزيادة تكاليف الأسرة في جميع أنحاء البلاد.