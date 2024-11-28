بوريل يكثف الضغط على إسرائيل ويأسف لعدم خروج مواطنى أوروبا ضد مأساة غزة

فاطمة شوقى

يكثف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، الضغط على إسرائيل بسبب المجازر التي ترتكبها في غزة ، وأعرب عن أسفه لأن المواطنين الأوروبيين لا يملؤون شوارع أوروبا احتجاجا على "المأساة الهائلة التي نشهدها في غزة والتي والبعض لا يريد أن يرى" ومطالبة الحكومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذه الدراما.

وقال بوريل: "نحن نشيد بهم، لكننا لا نفعل سوى القليل"، مضيفا أنه "يجب على المواطنين الأوروبيين أن يعرفوا ما يحدث على بعد بضعة كيلومترات من منازلنا.

وقال بوريل في وقت سابق ، إن التجويع يُستخدم سلاحا ضد شعب تُرك وحده في شمال غزة، مضيفا أن المساعدات الإنسانية لا تصل إلى غزة، والأمم المتحدة غير قادرة على تقديم الدعم، مشيرا إلى أن الوضع في غزة أسوأ منه في لبنان، فهناك 250 ألف شخص في شمال غزة يعانون وحدهم.

وطالب دول الاتحاد الأوربي بالامتثال لواجباتها ولقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف جالانت.

على صعيد متصل، أكد بوريل أن إسرائيل ليس لديها سبب لرفض وقف إطلاق النار مع لبنان وفقا لما اقترحته فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع المنعقد حاليا في إيطاليا.