بوتين يجرى مباحثات في أستانا مع نظيره الكازاخي لتعزيز العلاقات الثنائية

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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، محادثات مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، في قصر أكوردا الرئاسي بالعاصمة الكازاخية "أستانا".



وقال الرئيس الروسي - خلال المحادثات مع نظيره الكازاخستاني، حسبما أذاعت وكالة أنباء /تاس/ الروسية - إن "العلاقات بين موسكو وأستانا تتطور بأفضل الطرق وأكثرها ديناميكية، ونحن على تواصل دائم".



وأضاف بوتين: "تظل روسيا واحدة من أكبر الشركاء التجاريين والاقتصاديين لكازاخستان، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين موسكو وأستانا حوالي 28.5 مليار دولار في العام الماضي".



من جانبه قال توكاييف إن "كازاخستان كانت وستظل شريكا استراتيجيا موثوقا وحليفا لروسيا في أوقات الشدة".



ويقوم الرئيس الروسي بزيارة رسمية إلى أستانا يومي 27 و28 نوفمبر الجاري بدعوة من رئيس كازاخستان، حيث يجرى في اليوم الأول من الزيارة مباحثات مع توكاييف، وفي اليوم التالي، سيشارك بوتين في الجلسة الدورية لمجلس منظمة معاهدة الأمن الجماعي، يتبع ذلك حفل استقبال رسمي.



وكانت آخر زيارة دولة قام بها بوتين إلى كازاخستان في نوفمبر 2023، تلتها في صيف 2024 زيارة شارك خلالها الرئيس الروسي في قمة منظمة شنجهاي للتعاون في أستانا.