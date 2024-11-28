بعد حظره من فيسبوك.. مارك زوكربيرج يزور ترامب فى محاولة لإصلاح العلاقات

كتبت : نهال أبو السعود

التقى مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta، المالكة لتطبيقات فيس بوك وانستجرام وواتس آب بالرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب مساء امس الأربعاء في منزله في منتجع مارالاجو بولاية فلوريدا ، حيث كان يستضيف اجتماعات سياسية، وفقًا لستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض الجديد المعني بسياسات الهجرة

قال ميلر خلال مقابلة قصيرة اجراها مع فوكس نيوز: "يدرك مارك زوكربيرج، مثل العديد من قادة الأعمال، أن الرئيس ترامب هو وكيل للتغيير، وعامل للرخاء، وبالتالي فإن قادة الأعمال والمديرين التنفيذيين في كل مكان، يريدون أن يكونوا عنصرًا وداعمًا ومعززًا لجعل اقتصادنا مزدهرًا"

وتابع: "إننا نخدم العمال الأمريكيين ونتأكد من أن أمريكا هي أقوى وأغنى دولة وأكثرها حرية على وجه الأرض".

أشار التقرير الى ان زوكربيرج هو أحدث رئيس تنفيذي في مجال التكنولوجيا يحاول إصلاح علاقته مع الرئيس السابق بعد التوترات السابقة. ففي عام 2021، حظر موقع فيس بوك، وهو مجموعة فرعية من منصات التواصل الاجتماعي، الرئيس السابق لمدة عامين، ووصفه بأنه خطر على السلامة العامة بعد أن شككت منشوراته في نتائج انتخابات 2020، مما أثر في النهاية على متمردي الكابيتول في 6 يناير.

ووصف ترامب الحظر وقتها بأنه "إهانة" وقال غاضباً: "لا ينبغي السماح لهم بالإفلات من هذه الرقابة والإسكات، وفي نهاية المطاف، سننتصر .. بلادنا لا تستطيع أن تتحمل هذه الإساءة بعد الآن!"

وبعد ثلاث سنوات، يعمل زوكربيرج جاهداً للحصول على موافقة ترامب مع عودة الرئيس الجمهوري إلى البيت الأبيض بأجندة صارمة قد تشمل حظر وسائل الإعلام الرئيسية وجذب المزيد من المستخدمين على منصته الاجتماعية الخاصة، Truth Social، حيث يعلن في كثير من الأحيان أخبار العالم عبر منصته.