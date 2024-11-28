القانون يوضح سر عدم ارتداء سفاح التجمع البدلة الحمراء.. وموعد حسم حكم إعدامه

كتب – أحمد عبد الهادى

تستمع محكمة جنايات مستأنف القاهرة، الان لدفاع سفاح التجمع الخامس، في قضية الاستئناف على حكم الإعدام الصادر ضده، في تهمة قتل 3 سيدات.

لكن مازال رواد منصات التواصل الاجتماعى يتساءلون عبر محركات البحث، عن الموعد النهائى لمحاكمة السفاح، وارتدائه البدلة الحمراء بدلا من البدلة البيضاء.

كشف الخبير القانوني، أشرف ناجي، أن عدم ارتداء هذه الألوان ليس فيه مخالفة قانونية، أما بالنسبة لـ سفاح التجمع، فمتى تم إصدار حكم عليه بالاعدام من محكمة الجنايات فلا يكون الحكم نافذ إلا بحكم محكمة الاستئناف، بعدها يتم تغيير بدلته البيضاء - لون زى الحبس الاحتياطى- بالملابس الحمراء، استعداد لتنفيذ حكم الإعدام حتي يفصل في النقض وذلك طبقا لقانون وتعليمات مصلحة السجون.

وتابع ناجي، ان عملية لبس الالوان في السجن هى عملية تنظيمية لمصلحة السجون حيث يرتدي المحبوس احتياطيا اللون الابيض ويرتدي المحكوم عليه بالحبس أو السجن اللون الازرق ويرتدي المحكوم عليه بالاعدام اللون الاحمر.

واستمعت محكمة جنايات مستأنف القاهرة برئاسة المستشار مدبولي كساب، لـ دفاع سفاح التجمع في نظر استئنافه على حكم إعدامه، بتهمة قتل 3 سيدات.

وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، بـ إعدام سفاح التجمع، كما أمرت المحكمة بمحو وإعدام مقاطع الفيديو المصورة للجرائم.

تفاصيل جرائم سفاح التجمع كان النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى تفاصل جرائم سفاح التجمع حيث ورود للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بور سعيد.

-أصدرت النيابة قرار برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لـ جثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.

-توصلت تحريات الشرطة الى شخصية المجنى عيلها من بصمتها وأنها متزوجة.

-كما توصلت التحريات الى قاتلها ويدعى "كريم محمد سليم" الذى تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بالقطامية لتعاطي المواد المخدرة وقام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

-تم ضبط المتهم والسيارة المستخدمة فى نقل الجثة وكذا هاتفين محمولين له.

-اعترف المتهم بالتعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال غير مألوفة ثم يقوم بقتلهن بعد تعاطى المخدرات وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.

-بتفريغ هواتف المتهم كشفت عن قيامه بتصويره جريمة قتل لسيدة ثانية عثر على جثمانها يوم 13 إبريل الماضى على جانب طريق 30 يونيو فى اتجاه محافظة الإسماعيلية.

-أمرت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التى جرت فى وقت معاصر للواقعتين، وفي محيط مسكن المتهم.

-تبين للنيابة العامة وجود محضر رقم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول، للعثور على جثة لسيدة ثالثة تتشابه معهما في ذات ظروفهما.