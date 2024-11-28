الشركة القابضة للصناعات الغذائية تشارك غدًا بسوق اليوم الواحد بمنطقة الأميرية

كتب - مدحت وهبة

تشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، غد الجمعة، بسوق اليوم الواحد بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بتعميم تجربة أسواق اليوم الواحد بكل المحافظات لتكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين.

وأشارت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى أن سوق اليوم الواحد بمنطقة الأميرية يعد الموقع الثالث لأسواق اليوم الواحد بمحافظة القاهرة، مؤكدة استمرار العمل ومشاركة القابضة للصناعات الغذائية بأسواق اليوم الواحد بمنطقتي مدينة نصر وحلوان.

وفي سياق متصل وبالتوازي مع عمل أسواق اليوم الواحد المفتوحة بمحافظة القاهرة، جارٍ الاستعداد لافتتاح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، سوق اليوم الواحد الأول بمحافظة الجيزة بمنطقة إمبابة غد الجمعة 29 نوفمبر 2024، بالتنسيق مع محافظة الجيزة.