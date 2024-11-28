الجامعة الأمريكية بالقاهرة تكرم وزير شؤون مجلس الوزراء لدولة الإمارات

كتب محمد صبحى

استقبلت الجامعة الأمريكية بالقاهرة محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال زيارة خاصة لحرمها الجامعي، وتقديرًا لإسهاماته في القيادة والابتكار الدوليين، قدم رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور أحمد دلّال للوزير القرقاوي الزمالة الفخرية العالمية، وهي أعلى تقدير تمنحه الجامعة للشخصيات المتميزين الذين حققوا إنجازات بارزة في القيادة الدولية والعلاقات العالمية والمبادرات التي تعالج التحديات الأكثر إلحاحًا في العالم.

وأشاد الدكتور دلّال بمسيرة الوزير القرقاوي المهنية أثناء منحه الزمالة بالجامعة قائلاً: "على مدار مسيرته المهنية المتميزة، جسد معاليه ما يعنيه أن تكون قائدًا حقيقيًا في القرن الحادي والعشرين من خلال عمله الرائد في مجال الابتكار الحكومي والسياسات الحكومية العامة."

وخلال زيارته، قام الوزير القرقاوي بجولة في أهم مرافق الحرم الجامعي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، بما في ذلك الكليات المختلفة ومكتبات الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومركز البحوث التطبيقية للبيئة والاستدامة.

وشكّلت الزيارة خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة والقادة الإقليميين مما يمهد الطريق لشراكات مبتكرة في مجال التعليم العالي حيث ناقش الطرفان فرص التعاون، حيث عبر الوزير عن اهتمامه بالبرامج الأكاديمية وبرامج التعليم الممتد التي تقدمها الجامعة.

وفي تعليقه على حصوله على التكريم قال الوزير محمد القرقاوي" تمثل الجامعة الأمريكية بالقاهرة أهم منارات العلم والفكر في المنطقة، ونموذج لجامعات المستقبل وتضم أفضل الخبرات الأكاديمية والمعرفية، مضيفاً معاليه " إن هذا التكريم يمثل تقديراً ملموساً.. وتحفيزاً للأجيال الجديدة من قيادات المنطقة لبذل المزيد من الجهد والعطاء.. ويمثل تجسيداً للشراكة المهمة بين القطاع الأكاديمي والقطاع الحكومي”.