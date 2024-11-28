البابا تواضروس يشهد الاحتفال بمرور 20 سنة على مدرسة الكرمة بالمعادى

كتبت – بتول عصام

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الخميس احتفالية مرور 20 سنة على تأسيس مدرسة الكرمة للغات التابعة لإيبارشية المعادي.

واستقبل الأنبا دانيال مطران المعادى وسكرتير المجمع المقدس، وقيادات المدرسة قداسة البابا لدى وصوله، حيث عزف السلام الجمهورى وألقى الأنبا دانيال كلمة وألقى القس بطرس سامى رئيس مجلس إدارة المدرسة كلمة أخرى.

وقدم طلبة المدرسة نشيد ترحيب ثم تحدث قداسة البابا إلى أبنائه الطلبة، وكرم بعدها عدد من قيادات التعليم، وتفقد قداسته القسم الدولى بالمدرسة وقدمت مجموعة من الكلمات وفيلم تسجيلى عن المدرسة، وألقى قداسته ثم كرم الطلبة المتفوقين.