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استقرار خدمات "إنستاباى".. واستقبال تحويلات المصريين بالخارج لحظيا

الخميس، 28 نوفمبر 2024 06:38 م
استقرار خدمات "إنستاباى".. واستقبال تحويلات المصريين بالخارج لحظيا تطبيق إنستاباى
كتب - أحمد يعقوب

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استقرت خدمات تطبيق "إنستاباى" عقب إصلاح العطل الفنى الذى ضرب التطبيق لعدة ساعات أمس.

كانت خدمات تطبيق "إنستاباى" تعطلت أمس الأربعاء، حيث لم يتمكن العديد من المستخدمين من استخدام التطبيق الشهير، وهو ما أثر على الدخول على خدمات التطبيق للاستعلام عن الأرصدة وعمليات تحويل الأموال عبر الحسابات المصرفية المرتبطة بالتطبيق.

ويستقبل تطبيق إنستا باي التحويلات المصرفية الواردة من المصريين العاملين بالخارج لحظياً عبر شبكة المدفوعات اللحظية، للحسابات المصرفية فى البنوك المصرية.

وحدود تحويل الأموال عبر تطبيق إنستا باي تضع الحد الأقصى للتحويل لقيمة المعاملة الواحدة بقيمة 70 ألف جنيه والحد الأقصى لإجمالى المعاملات اليومية فى التحويل 120 ألف جنيه والحد الأقصى للمعاملات الشهرية للتحويل 400 ألف جنيه.







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