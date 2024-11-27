اليوم السابع
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38 يوما أمام سعد الصغير للاستئناف على حكم سجنه 3 سنوات لحيازة مواد مخدرة

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 06:00 ص
38 يوما أمام سعد الصغير للاستئناف على حكم سجنه 3 سنوات لحيازة مواد مخدرة سعد الصغير أمام المحكمة
كتب إيهاب المهندس

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سطرت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار ناجى الحايس، كلمة النهاية فى محاكمة المطرب الشعبى سعد الصغير، لاتهامه بحيازة المواد المخدرة عقب وصوله إلى مطار القاهرة قادما من الخارج.

ويتبقى أمام دفاع سعد الصغير 38 يوما للاستئناف على حكم السجن 3 سنوات، وإلا سقط حق المتهم فى فرصة إعادة محكمته أمام محكمة جنايات مستأنف "درجة التقاضى الثانية".

وطبقا للمادة 419 مكرر 4 من قانون الإجراءات فأن مدة الاستئناف على حكم محكمة الموضوع هو 40 يوما.

كانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدولى، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوى سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوى أن السجائر المضبوطة تحوى سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَى الحشيش والترامادول المخدرين. هذا وقد شهد مُجرى التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.







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