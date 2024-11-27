وزير الصحة: مصر سوق واعد للقاحات والتحالف محورى فى توطين الصناعة

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان إن التحالف المصرى لتوطين صناعة اللقاحات يمثل صوت واحد يتحدث باسم مصنعي اللقاحات، خاصة أن مصر سوق واعد للقاحات في ظل وجود بنية تحتية ومراكز بحثية.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان حفل تدشين التحالف المصرى لتوطين صناعة اللقاحات أن مصر لديها هيئة الدواء المصرية معتمدة دولية وتراجع واعتمدت كل مراحل التصنيع بالإضافة إلى مجال البحث والموقع الجغرافي المتميز وكذلك سوق كبير لمصنعي اللقاحات وذلك يوضح مصر لتكون منطقة جذب لتوطين هذه الصناعة

ودعا الدكتور خالد عبد الغفار إلى تكاتف الجهود للدفع نحو توطين صناعة توطين اللقاحات موضحا أن مصر عمرها اكثر في 120 سنة في صناعة اللقاحات من خلال شركة فاكسيرا وستكون على راس المصنعين في هذا المجال الحيوي.