اليوم السابع
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وزير الخارجية يجرى اتصالين برئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة اللبنانية

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 08:24 م
وزير الخارجية يجرى اتصالين برئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة اللبنانية وزير الخارجية بدر عبد العاطي
أحمد جمعة

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أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالين هاتفيين مساء اليوم الأربعاء مع السيد نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، والسيد نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية.

 

أعرب الوزير عبد العاطي عن أمله في أن يسفر اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ صباح اليوم عن تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اللبناني الشقيق، وبما يحفظ للبنان سيادته ووحدة أراضيه. وشدد على موقف مصر الداعم لتمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بكافة عناصره، فضلًا عن استكمال الاستحقاق الرئاسي.

 

ومن جانبهما، طلب رئيسا مجلس النواب والحكومة اللبنانيين نقل خالص تحياتهما إلى السيد رئيس الجمهورية، معربين عن تقديرهما العميق لجهود سيادته المضنية والدور المحوري الذي تقوم به جمهورية مصر العربية لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للبنان على المستويين السياسي والإنساني طوال الفترة العصيبة الماضية، وبما يمكن البناء عليه لتحقيق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء لبنان.







وزارة الخارجية

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وقف إطلاق النار في لبنان




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