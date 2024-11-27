منهم بوريس جونسون.. رؤساء وزراء بريطانيون سابقون ضد "الموت بمساعدة الغير"

كتبت : نهال أبو السعود

كشفت تقارير بريطانية أن ثلاثة رؤساء وزراء سابقين من حزب المحافظين يعارضون مشروع قانون الموت بمساعدة الغير او ما يعرف بالموت الرحيم.

ووفقا لصحيفة ديلي تليجراف، أعربت تيريزا ماي وبوريس جونسون وليز تراس عن معارضتهم لتغيير القانون، قبل أيام من تصويت أعضاء البرلمان على مقترحات مشروع قانون الموت بمساعدة الغير التي تؤثر على المرضى في إنجلترا وويلز لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

ومن المتوقع أن تصوت ماي ضد مشروع قانون يوم الجمعة، مشيرة إلى أن موقفها لم يتغير منذ تصويتها ضد التشريع في عام 2015، وبينما لا يستطيع بوريس جونسون التصويت لأنه ليس عضوًا في البرلمان، قال إنه لن يدعم التشريع كما هو. وقال ريشي سوناك إنه سيدعم تغيير القانون بشأن الموت بمساعدة الغير، لكن ورد أن هذا لا يعني بالضرورة أنه سيدعم مشروع القانون.

وقالت تراس لصحيفة تلجراف إنها "تعارض تمامًا" مشروع القانون قائلة: "إنه خطأ من حيث المبدأ: يجب على أجهزة الدولة مثل هيئة الخدمات الصحية الوطنية والنظام القضائي حماية الأرواح، وليس إنهائها لا شك، كما رأينا في كندا، أن الأشخاص الضعفاء سيتعرضون لضغوط مروعة لإنهاء حياتهم مبكرًا .. سيتم استغلاله من قبل عديمي الضمير. يجب على أعضاء البرلمان التصويت على رفض هذا القانون الرهيب والتركيز بدلاً من ذلك على تحسين الخدمات الصحية."

يأتي تدخلهم بعد أن أعلن رئيس الوزراء العمالي السابق جوردون براون الأسبوع الماضي معارضته، قائلاً إن وفاة ابنته المولودة حديثًا في يناير 2002 أقنعته بـقيمة وضرورة الرعاية الجيدة في نهاية الحياة.

ولم يعبر توني بلير بعد عن رأيه بشأن هذه القضية، بينما قال رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر إنه يفضل تغيير القانون ولكنه لم يكشف عن موقفه أيضًا.

وقال عمدة لندن صادق خان إنه يعارض مشروع القانون بسبب مخاوفه بشأن الإكراه والشعور بالذنب بين الأشخاص المصابين بأمراض مميتة، واضاف: "لو كنت عضواً في البرلمان، لكنت صوتت ضد مشروع قانون الموت بمساعدة الغير. وهذا لا يعني أن أولئك الذين يشعرون بقوة لصالحه مخطئون".