اليوم السابع
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منظمة "إيجاد" تؤكد التزامها بمعالجة التحديات فى الاقتصاد الأزرق

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 12:33 م
منظمة "إيجاد" تؤكد التزامها بمعالجة التحديات فى الاقتصاد الأزرق الدكتور ووركنيه جبيهو السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية للتنمية
ريهام عبد الله

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أكد السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية للتنمية "إيجاد"، الدكتور ووركنيه جبيهو، التزام "إيجاد" بالمساهمة في التنفيذ الفعال لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق الإقليمية التي طورتها بما يتفق مع الأهداف الأوسع لأفريقيا، ومعالجة التحديات فى الاقتصاد الأزرق، وتشجيع الشراكات لإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية الهائلة في المنطقة.

 

وقال جبيهو، خلال كلمته في معرض تبادل المعرفة الثاني للاقتصاد الأزرق، والمقام في جيبوتي، إن استراتيجية الاقتصاد الأزرق الوطنية التي اعتمدتها جيبوتي مؤخرًا، والتي تم تطويرها بدعم من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، على استعداد لتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية بالغة الأهمية حيث يساهم الاقتصاد الأزرق بنحو 19٪ في الناتج المحلي الإجمالي لجيبوتي ويوفر 27٪ من الوظائف، وفقا لبيان رسمي صادر عن "إيجاد".

 

وأكد السكرتير التنفيذي لـ"إيجاد" على أهمية التعاون الدولي وتبادل المعرفة من أجل الإدارة المستدامة للموارد البحرية والمائية، مسلطا الضوء على دعم السويد الكبير لمبادرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.

 

وأشار إلى أن "الاقتصاد الأزرق يقدر عالميا بما يتراوح بين 1.5 تريليون و3 تريليونات دولار سنويا،  وتساهم مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بنحو 100 مليار دولار سنويا وتدعم نحو 260 مليون وظيفة في مختلف أنحاء العالم.

 

وكشف أن السياحة الساحلية وحدها تدر نحو 161 مليار دولار سنويا وهو ما يعادل نحو 59% من الناتج المحلي الإجمالي لدول أعضاء الهيئة الحكومية الدولية للتنمية.

 

ويهدف المعرض إلى تمكين المجتمعات الساحلية وتعزيز المساواة بين الجنسين في قطاع الاقتصاد الأزرق.

 

وأوضح ووركنيه أن "الدول الساحلية الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية تمتلك منطقة اقتصادية خالصة تبلغ مساحتها 1.1 مليون كيلومتر مربع وما يقرب من 7000 كيلومتر من السواحل، كما تتميز المنطقة بمسطحات مائية عذبة كبيرة مثل البحيرات العظمى والأنهار العابرة للحدود والأراضي الرطبة المعترف بها دوليًا مثل الأراضي الرطبة في منطقة سود في جنوب السودان".

 

وتابع: "ومع ذلك، فإن إمكانات الاقتصاد الأزرق في منطقتنا لا تزال غير مستغلة إلى حد كبير".

 

وبحسب الأمين التنفيذى، فإن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية هي أول مجموعة اقتصادية إقليمية تحت مظلة الاتحاد الأفريقي تعمل على تطوير واعتماد استراتيجية إقليمية للاقتصاد الأزرق تتوافق مع استراتيجية الاقتصاد الأزرق في أفريقيا وترشد الدول الأعضاء في معالجة التحديات الحرجة التي تواجه نمو الاقتصاد الأزرق بشكل فعال.







الاقتصاد الأزرق

إيجاد

منظمة إيجاد

جيبوتي

معرض الاقتصاد الأزرق



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