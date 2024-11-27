مصرع شخص وإصابة 13 آخرين بينهم سياح فى حادث تصادم بنيوزيلندا

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أفادت خدمات الطوارئ في نيوزيلندا اليوم الأربعاء، بمصرع شخص واحد على الأقل وإصابة 13 آخرين جراء حادث تصادم وقع بين حافلة تقل سائحين وسيارتين على أحد الطرق السريعة الكائنة على بعد 50 كيلومترا من مدينة "هاملتون".

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن خدمة الإسعاف قولها إن إثنين من بين المصابين يرقدان في حالات حرجة جراء الحادث الذي وقع في منطقة "وايكاتو"، وذلك دون الإعلان عن هويات أو جنيسات الضحايا.

وقد تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم جراء الإصابات التي لحقت بهم بسبب الحادث الذي لم تتضح بعد أسباب وملابسات وقوعه.