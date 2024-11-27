مذكرة تفاهم بين "HPC" التشيكية و"تريجاس" لتصنيع أسطوانات غاز البترول

كتب مدحت عادل

شهدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح أمس، على هامش فعاليات اليوم الثاني للمعرض والملتقى الدولي الثالث للصناعة، والدكتورة أماني عيد، الرئيس التنفيذي لشركة ابدأ لتنمية المشروعات، مراسم توقيع اتفاقية شراء وتوريد بين شركة "تريجاس" المصرية لتصنيع أسطوانات غاز البترول المسال، وشركة "مسقط غاز" العمانية لتتولى الشركة توزيع جميع منتجات شركة "تريجاس" بالأردن ودول الخليج كافة.

كما شهد رئيس اقتصادية قناة السويس في وقت سابق بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "تريجاس" المصرية، وشركة "HPC" التشيكية تهدف للشراكة ونقل وتوطين تكنولوجيا صناعة أسطوانات غاز البترول المسال المركبة والمصنعة من الألياف الزجاجية إلى مصر؛ وذلك لإقامة مشروع مصنع لإنتاج الأسطوانات من الألياف الزجاجية ومحطة للتعبئة وخط إنتاج صمامات ومنظمات ضغط الغاز بمنطقة السخنة الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس على مرحلتين؛ حيث تبلغ استثمارات المرحلة الأولى 7 ملايين يورو، مع إتاحة 200 فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 450 فرصة عمل غير مباشرة بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف أسطوانة مركبة سنويًّا، أما المرحلة الثانية فيصل إجمالي استثماراتها إلى 3 ملايين يورو؛ لإقامة محطة تعبئة وخط إنتاج صمامات ومنظمات ضغط الغاز.

وقد قام بالتوقيع عن شركة "تريجاس" الدكتور عبد الفتاح حجاج، رئيس مجلس الإدارة وعن شركة "مسقط غاز" عماد الصباغ، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية، بينما وقع مذكرة التفاهم بشأن الشراكة مع الجانب التشيكي بافل دوبينين، الرئيس التنفيذي لشركة "HPC" بحضور عدد من قيادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومسؤولي شركة ابدأ الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ".

وعلى هامش مراسم التوقيع أشار وليد جمال الدين، إلى قصص النجاح التي حققتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع شركاء نجاحها من الشركات الدولية في قطاعات متنوعة، لافتًا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة بالهيئة في القطاعات البالغ عددها 21 قطاعًا متنوعًا ما بين صناعي ولوجستي، كما تطرق إلى الميزات التنافسية التي تتمتع بها الهيئة والتي تدعم بدورها توطين تلك القطاعات التي تتمثل في الموقع الاستراتيجي الفريد الذي يسمح بالنفاذ للأسواق العالمية خاصةً في ظل اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن توافر العمالة المدربة ومصادر الطاقة المختلفة بمقابلٍ تنافسي، كما أكد سعي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوطين الصناعة في قطاعات متعددة خاصة للبضائع التي يتم استيرادها من الخارج؛ وذلك بهدف تعزيز الصادرات المصرية وتغطية احتياجات السوق المحلية والأسواق المجاورة.

يذكر أن شركة تريجاس للتجارة والصناعة تعد أول شركة متخصصة في مصر والشرق الأوسط لتصنيع أسطوانات غاز البترول المسال المركبة من الألياف الزجاجية Fiber glass، ويقع مشروع الشركة داخل منطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 10,4 آلاف متر مربع، وتلتزم شركة تريجاس بتوفير غاز بترولي مسال قيم وآمن وبأسعار تنافسية كبديل للأسطوانات الفولاذية.