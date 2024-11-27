مدبولى يرأس غدا اجتماع الحكومة الأسبوعى ويشهد تشغيل أول رحلة رورو مع إيطاليا

كتبت هند مختار

يترأس الدكتور مصطفى مدبولى، غدا الخميس ، اجتماع مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.



ويشهد رئيس الوزراء، غدا الخميس تشغيل أول رحلة رورو بين ميناءى دمياط وتريستا الإيطالى، ويعقبه يعقد مؤتمرا صحفيا بميناء دمياط.