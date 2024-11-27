الرئيسية أخبار عاجلة مدبولى يرأس غدا اجتماع الحكومة الأسبوعى ويشهد تشغيل أول رحلة رورو مع إيطاليا الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 07:14 م الدكتور مصطفى مدبولى كتبت هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يترأس الدكتور مصطفى مدبولى، غدا الخميس ، اجتماع مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة. ويشهد رئيس الوزراء، غدا الخميس تشغيل أول رحلة رورو بين ميناءى دمياط وتريستا الإيطالى، ويعقبه يعقد مؤتمرا صحفيا بميناء دمياط. مجلس الوزراء ميناء دمياط الحكومة مصطفى مدبولي اجتماع مجلس الوزراء اليوم السابع بلس مشاركة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال
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