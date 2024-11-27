محافظة الجيزة: بدء توسعة ورصف طريق جسر الصليبة بشبرامنت بطول 3 كم

كتبت – مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة، بدء تنفيذ توسعة وازدواج ورصف طريق جسر الصليبة بشبرامنت في أبو النمرس بطول 3كم، وذلك من خلال مديرية الطرق بالمحافظة.

ويشهد الطريق أعمال رصف بداية من طريق المريوطية إلى طريق الترعة الشبرامنتية، لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة بذلك القطاع الحيوي، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة رفع تقرير دورى مُفصل يشمل نسب إنجاز تنفيذ مشروعات التطوير والرصف الجاري تنفيذها بالمحافظة، موجهًا بضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينهم لتذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام.

وشدد على ضرورة وضع برنامج زمنى لكل مشروع من بداية الخطة المعتمدة، وسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقًا للجداول الزمنية المحددة، والعمل على رفع معدلات الأداء.



تطوير طريق جسر الصليبة بأبو النمرس



تطوير طريق جسر الصليبة بشبرامنت



تطوير طريق جسر الصليبة