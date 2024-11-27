مبعوث الرئيس الأمريكى عن وقف إطلاق النار فى لبنان: ليس هناك اتفاق مثالى

إبراهيم حسان

علق مبعوث الرئيس الأمريكي آموس هوكستين على اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، إنه ليس هناك اتفاق مثالي، ولم يكن من الممكن الوصول لاتفاق أفضل، وفق قناة القاهرة الإخبارية.

أضاف هوكستين: "الفصل بين صراعي غزة ولبنان كان المفتاح لحل الصراع بين إسرائيل وحزب الله، ولقد تم إضعاف حزب الله مما ساعد في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".

وأوضح هوكستين، أن المقترحات التي كانت تطرح تجعل إسرائيل قوة احتلال أو إنشاء منطقة عازلة في لبنان لم تكن قابلة للتطبيق وغير واقعية وكان لبنان سيرفضها حتما، وتابع: "إذا ما كان الإسرائيليون اختاروا إنشاء منطقة عازلة سيكون جيشهم في هذه المنطقة كقوة احتلال وبالتالي لن يكون هناك اتفاق".