اليوم السابع
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كثافات مرورية أعلى كوبرى الوراق على الدائرى بسبب تعطل سيارة نقل ثقيل

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 09:09 ص
كثافات مرورية أعلى كوبرى الوراق على الدائرى بسبب تعطل سيارة نقل ثقيل تعطل سيارة نقل وسط الطريق - أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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شهد الطريق الدائري صباح اليوم تعطل سيارة نقل ثقيل أعلى كوبري الوراق، مما تسبب في تباطؤ حركة المرور من طلعة باسوس حتى منتصف كوبرى الوراق.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت قوات الإدارة العامة للمرور إلى الموقع، للعمل على إعادة تسيير حركة السيارات وإعادتها إلى طبيعتها مرة أخرى.

وأهابت الجهات الأمنية بالسائقين توخي الحذر واتباع تعليمات رجال المرور، حرصًا على سلامة الجميع وتجنبًا لحدوث اختناقات مرورية، وتعمل الأجهزة المعنية حاليًا على إزالة آثار العطل، مع استمرار المتابعة لتيسير حركة السيارات بشكل طبيعي.







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