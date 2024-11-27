سريلانكا: فقدان 8 أشخاص جراء الفيضانات شرقى البلاد

أ ش أ

أعلنت الشرطة في سريلانكا فقدان ثمانية أشخاص بينهم ستة أطفال بعدما جرفت مياه الفيضانات جرارا زراعيا كانوا على ظهره بالقرب من بلدة كارايتيفو شرقي البلاد.

وأوضحت الشرطة حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، أنه تم انقاذ خمسة أطفال كانوا على ظهر الجرار، بينما لا يزال ستة أطفال أخرون إلى جانب السائق وشخص بالغ آخر في عداد المفقودين.

ولفتت الشبكة إلى أن الفيضانات التي نجمت عن هطول أمطار غزيرة على مدار اليومين الماضيين، غمرت العديد من المنازل والحقول الزراعية والطرق، وأجبرت السلطات على تعليق خدمات القطارات في المناطق الجبلية والتي تشتهر بزراعة الشاي.

وأرجعت إدارة الأرصاد الجوية تردي أحوال الطقس إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي عميق في خليج البنغال، وحذرت من أنه من المرجح أن تضرب البلاد عاصفة إعصارية غدا الخميس.