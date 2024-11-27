رغم مزاعم "الأهداف المحدودة".. NBC NEWS: إسرائيل دمرت أغلب جنوب لبنان

كتبت ريم عبد الحميد

عندما شنت إسرائيل هجومها العسكرى على جنوب لبنان فى سبتمبر الماضى، قالت علنا إن أهداف هذه العملية العسكرية محدودة ومحلية مع شن غارات برية مستهدف لوقف إطلاق النار عبر الحدود وإضعاف هيكل قيادة حزب الله.

إلا أن تحقيقا أجريته شبكة NBC News الأمريكية وجد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أنشأت منطقة من الدمار الواسع على طول حدود لبنان وإسرائيل، ودمرت نحو 42% من المباني فى المنطقة التي سيطرت عليها. وللوصول إلى هذه النتائج قالت NBC News، إنها تحققت من منشورات الجنود الإسرائيليين على السوشيال ميديا وفحصت صور الأقمار الصناعية أيضا بيانات رادار القمر الصناعى Sentinel -1، التي قدمها كورى شير من مركز الدراسات العليا فى جامعة نيويور وجامون فان ديك هوك من جامعة ولاية أوريجون.

وفى بيان للشبكة الأمريكية، قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى إن حزب الله يدمج الأصول العسكرية فى المناطق المدنية والمواقع الثقافية وتحتها.

وأضاف أن الجيش سيواصل تدمير ما أسماه "البنية التحتية للإرهاب" حسب الحاجة لتحقيق أهداف الحرب.

وذكر الموقع أن العملية أسفرت عن دماء واسع، فقد تم تدمير ما لا يقل عن 8776 جزئيا أو كليا، وفقا لبيانات الأقمار الصناعية.

وأشار التقرير المرفق بالصور ومقاطع الفيديو التي تظهر حجم الدمار، إنه فى كل بلدة تقريبا احتلها جيش إسرائيل فى جنوب لبنان، نشر الجنود مقاطع فيديو لعمليات الهدم. من بين ذلك قيام وحدة هندسية قتالية تابعة لجيش الاحتلال بزرع متفجرات فى قرية مهابيب. وتدمرت القرية بنسبة 90%، وكان الدمار كليا.

من ناحية أخرى، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن القرى الحدودية مثل عيتا الشعب هي موطن للأنفاق ومخابئ الأسلحة، وتصف عمليات الهدم بأنها "تدمير للبنية التحتية للإرهاب". إلا أن عيتا الشعب هي واحدة من ست قرى حدودية حددتها قناة إن بي سي نيوز حيث دمر الجيش الإسرائيلي أو ألحق الضرر بأكثر من نصف البلدة، بما في ذلك جميع مراكزها تقريبًا.