رئيس الوزراء يستعرض مع رئيس "المقاولون العرب" موقف مشروعات الشركة

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

التقى مساء اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، بحضور هبة أحمد أبو العلا، عضو مجلس إدارة الشركة، لاستعراض موقف مشروعات الشركة، في الداخل والخارج.

وأكد رئيس الوزراء الدعم الكامل لجهود الشركة التي تعدُ الذراع المهم للدولة في قطاع المقاولات والتشييد، حيث ساهمت ولا تزال في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تخدم أهداف التنمية في مصر، ودورها الفاعل في نقل خبراتها إلى البلدان المختلفة.

من جانبه، عرض رئيس مجلس إدارة الشركة الموقف الخاص بأبرز المشروعات الضخمة التي تنفذها الشركة حالياً، على مستوى السوق المحلية والخارجية، كما أشار إلى الجوائز المتعددة التي حصدتها الشركة عن إنجازاتها في العديد من المشروعات، وكذلك الجهود التي تبذلها الشركة نحو التطوير والجمع بين الخبرات الطويلة ومواكبة التكنولوجيا وأساليب البناء الحديث، إلى جانب الالتزام بمعايير الاستدامة والحفاظ على البيئة في مشروعاتها.