خريطة الأمطار وحالة الطقس المتوقعة بكافة الأنحاء الأيام المقبلة

كتبت – مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من المواطنين، عن الظواهر الجوية وحالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بكافة الأنحاء الأيام المقبلة.

وكشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية وخريطة سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 إلى الإثنين 2 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

الأربعاء 27 نوفمبر 2024

- حالة الطقس نهارًا: طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

- حالة الطقس ليلًا: طقس بارد على كافة الأنحاء.

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.

الخميس 28 نوفمبر 2024

- حالة الطقس نهارًا: طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

- حالة الطقس ليلًا: طقس بارد على كافة الأنحاء.

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

-القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

-الوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.

-السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة.

-السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.

-جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

-شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

-جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.

الجمعة 29 نوفمبر 2024

- حالة الطقس نهارًا: طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

- حالة الطقس ليلًا: طقس بارد على كافة الأنحاء.

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.

السبت 30 نوفمبر 2024

- حالة الطقس نهارًا: طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

- حالة الطقس ليلًا: طقس بارد على كافة الأنحاء.

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.

الأحد 1 ديسمبر 2024

- حالة الطقس نهارًا: طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

- حالة الطقس ليلًا: طقس بارد على كافة الأنحاء.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.





الإثنين 2 ديسمبر 2024

- حالة الطقس نهارًا: طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

- حالة الطقس ليلًا: طقس بارد على كافة الأنحاء.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.