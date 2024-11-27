اليوم السابع
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بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ:

جيش الاحتلال يحذر المواطنين اللبنانيين من العودة إلى قراهم فى الجنوب

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 04:54 ص
جيش الاحتلال يحذر المواطنين اللبنانيين من العودة إلى قراهم فى الجنوب حرب لبنان - أرشيفية
أنس حبيب

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حذر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى أفيخاى أدرعى، فجر الأربعاء، عبر تغريدة فى حسابه الرسمى على موقع إكس "تويتر سابقا"، المواطنين اللبنانيين النازحين من العودة إلى قراهم فى جنوب لبنان بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين حزب الله وإسرائيل.

وجاء تحذير أدرعى كالتالى:

مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وبناء على بنوده يبقى جيش الدفاع منتشرًا في مواقعه داخل جنوب لبنان.

يحظر عليكم التوجهه نحو القرى التي طالب جيش الدفاع بإخلائها أو باتجاه قوات جيش الدفاع في المنطقة.

من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم امتنعوا عن الانتقال إلى المنطقة.

سنقوم بإبلاغكم عن الموعد الآمن للعودة إلى منازلكم.

 







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