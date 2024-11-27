جيش الاحتلال يحذر المواطنين اللبنانيين من العودة إلى قراهم فى الجنوب

حذر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى أفيخاى أدرعى، فجر الأربعاء، عبر تغريدة فى حسابه الرسمى على موقع إكس "تويتر سابقا"، المواطنين اللبنانيين النازحين من العودة إلى قراهم فى جنوب لبنان بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين حزب الله وإسرائيل.
وجاء تحذير أدرعى كالتالى:
مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وبناء على بنوده يبقى جيش الدفاع منتشرًا في مواقعه داخل جنوب لبنان.
يحظر عليكم التوجهه نحو القرى التي طالب جيش الدفاع بإخلائها أو باتجاه قوات جيش الدفاع في المنطقة.
من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم امتنعوا عن الانتقال إلى المنطقة.
سنقوم بإبلاغكم عن الموعد الآمن للعودة إلى منازلكم.
#عاجل انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان،
⭕️مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وبناء على بنوده يبقى جيش الدفاع منتشرًا في مواقعه داخل جنوب لبنان.
وبدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلى فجر الأربعاء.
وكانت القناة 13 من التلفزيون الإسرائيلي قد نشرت بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية.
ويتضمن الاتفاق النقاط التالية:
- إسرائيل لن تقوم بأي عمل عسكري هجومي ضد أهداف في لبنان.
- إسرائيل ولبنان تعترفان بأهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
- هذه الالتزامات لا تلغي حق إسرائيل أو لبنان في ممارسة حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس.
- القوات الأمنية والعسكرية الرسمية في لبنان ستكون الجماعات المسلحة الوحيدة المرخص لها بحمل الأسلحة أو تشغيل القوات في جنوب لبنان.
- أي بيع وتوريد وإنتاج أسلحة أو مواد متعلقة بالأسلحة إلى لبنان سيكون تحت إشراف ورقابة الحكومة اللبنانية.
- سيتم تفكيك جميع المنشآت غير المرخصة المشاركة في إنتاج الأسلحة والمواد المرتبطة بالأسلحة
- سيتم تفكيك كافة البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة جميع الأسلحة غير المرخصة التي لا تفي بهذه الالتزامات.
- سيتم تشكيل لجنة تكون مقبولة لدى إسرائيل ولبنان، وتقوم بمراقبة ومساعدة ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
- إسرائيل ولبنان سيبلغان اللجنة واليونيفيل عن أي انتهاك محتمل لالتزاماتهما.
- سينشر لبنان قواته الأمنية الرسمية وقواته العسكرية على كافة الحدود والمعابر والخط الذي يحدد المنطقة الجنوبية الموضح في خطة الانتشار.
- ستسحب إسرائيل قواتها بشكل تدريجي إلى جنوب الخط الأزرق خلال مدة تصل إلى 60 يومًا.
- ستعمل الولايات المتحدة على تعزيز المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان للوصول إلى حدود برية معترف بها.
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 27, 2024
⭕️يحظر عليكم التوجهه نحو القرى التي طالب جيش الدفاع بإخلائها أو باتجاه قوات جيش الدفاع في المنطقة.
⭕️من أجل سلامتكم وسلامة… pic.twitter.com/Y986iWkqfM
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