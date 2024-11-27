تعاون بين وزارتى "العمل" و"الكهرباء" لتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن تواصل واتفاق بين وزير العمل محمد جبران، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن التعاون فى تنفيذ خطط لتدريب العاملين بوزارة الكهرباء، والشركات التابعة، على مستوى الجمهورية، لتدريب العاملين على إجراءات السلامة والصحة المهنية، والتوعية بطرق الوقاية من مخاطرها.

وأكدت وزارة العمل، فى بيانها على التواصل بين الوزيرين، والتوجيه بشأن مُراجعة كافة تدريبات الأمن الصناعى، والمعدات الواجب توافرها، ونُظم العزل، والفصل، وإرجاع التيار، لتكون أمنة للعاملين، داخل المحطات الكهربائية، وأبرزها محطات أسوان، وإشراك رؤساء الشركات القابضة، فى تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية داخل كافة المؤسسات التابعة للوزارة، ولهذه الشركات.