الوقت المناسب لاستبدال الوسائد لتحسين جودة نومك وحمايتك من الأمراض

كتبت فاطمة خليل

يعد النوم الجيد والمتواصل أمرًا ضروريًا لصحتك الجسدية والعقلية، وفقًا للخبراء، فإن إحدى أفضل الطرق لتجهيز نفسك لنوم أفضل هي تحسين بيئة غرفة نومك والفراش - بما في ذلك المراتب والوسائد، واستبدالها عند الضرورة، فى هذا التقرير نتعرف على كم مرة يجب تغيير وسائد السرير، بحسب موقع تايمز ناو.

كم مرة يجب عليك تغيير الوسائد؟

تلعب الوسائد دورًا حيويًا في ضمان جودة النوم ودعم صحة العمود الفقري. ومع ذلك، بمرور الوقت، تتراكم عليها عث الغبار والعرق وخلايا الجلد الميتة ومسببات الحساسية، والتي يمكن أن تؤثر على النظافة وتثير الحساسية.

يقول الأطباء إن الوسائد تفقد أيضًا شكلها وصلابتها، مما يقلل من قدرتها على توفير الدعم المناسب للرقبة والرأس، لذا يجب استبدال الوسائد كل عام إلى عامين، اعتمادًا على المادة التي صنعت منها.

قد تدوم الوسائد المصنوعة من الريش لمدة تصل إلى عامين بالعناية المناسبة، بينما قد تحافظ الوسائد المصنوعة من الإسفنج أو الإسفنج الذكي على الدعم لفترة أطول قليلاً، ومع ذلك، فإن الوسائد الاصطناعية لها عمر افتراضي أقصر بشكل عام، وتتطلب الاستبدال في غضون عام أو عامين.

كما أن هناك عامل "مزعج" أيضًا لأن الوسائد تمتص الأشياء طوال الوقت، مثل زيوت الجلد وخلايا الجلد الميتة وبقايا منتجات الوجه والشعر والفطريات وحتى عث الغبار، لذلك، إذا كانت وسادتك المفضلة - والتي يبلغ عمرها من خمس إلى 10 سنوات - يمكن أن تسبب لك الكثير من الحساسية والالتهابات.

تتضمن العلامات التي تشير إلى أنه حان الوقت لشراء وسادة جديدة التكتلات وفقدان النعومة أو الاستيقاظ مع آلام الرقبة أو الحساسية، ويمكن للصيانة المنتظمة، مثل غسل الأغطية والوسائد المنفوشة، أن تطيل عمرها، ولكن الاستبدال ضروري للراحة والنظافة المثلى.

تأكد أيضًا من تنظيف الوسادة وغطاء الوسادة بانتظام لحمايتها وتحسين عمرها، يجب غسل أغطية الوسائد في كل مرة تغسل فيها ملاءاتك، ويمكن غسل العديد من أنواع الوسائد نفسها وتجفيفها في الغسالة بشكل دوري.

العناية برقبتك وظهرك

يقول الخبراء إن الأهم من ذلك أن الوسائد تهدف إلى دعم رقبتك ورأسك أثناء النوم، وتخفيف توتر العضلات وتعزيز محاذاة العمود الفقري الصحية، لذلك فإن أي وسادة مترهلة أو مسطحة لن توفر الدعم المطلوب، وقد تستيقظ وأنت تشعر بألم، قد يعاني النائمون على جانبهم أيضًا من آلام الكتف بسبب الوسادة المسطحة، إذا لم تكن وسادتك توفر الدعم الذي كانت تقدمه من قبل، فقد حان الوقت لاستبدالها.

نصائح لشراء وسائد مناسبة للرقبة

وفقًا للخبراء، يجب عليك دائمًا شراء وسائد مخصصة وفقًا لاحتياجاتك ونوع جسمك وحالتك، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشاكل في الظهر، ستكون احتياجاتهم مختلفة عن أولئك الذين يعانون من التهاب الفقرات العنقية، لذلك، يجب عليك اتباع هذه النصائح لاختيار الوسادة:

جرب قبل الشراء

انظر إلى الحشوات والأنماط والأشكال المختلفة. إذا كنت تشتري عبر الإنترنت، فتحقق من سياسة الإرجاع حتى تتمكن من تجربتها فعليًا قبل الشراء.

انتبه إلى الحشو الداخلي للوسادة ولكن لاحظ أيضًا مادتها الخارجية حيث تتراوح الطبقات الخارجية في النعومة والسمك.

إذا كنت تعاني من الحساسية أو الربو، ففكر في الخيارات المضادة للحساسية بدلاً من الوسادة العادية.

بمجرد حصولك على وسادة مثالية، لا تحتفظ بها للأبد؛ بل قم بتغييرها عندما يحين الوقت.

لا تلجأ إلى الوسائد المزخرفة، واجعل دائمًا صحتك وعافيتك أولوية قصوى من خلال جعل راحة رأسك على رأس قائمة أولوياتك.