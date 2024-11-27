الناخبون يتوجهون لصناديق الاقتراع للتصويت فى الانتخابات الرئاسية فى ناميبيا

ريهام عبد الله

يتوجه الناخبون في دولة ناميبيا اليوم الأربعاء إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد، وقد تصبح نائبة رئيس ناميبيا نيتومبو ناندي ندايتواه أول رئيسة للبلاد إذا فازت في الانتخابات الرئاسية يوم الأربعاء.

وسجل ما لا يقل عن 1.4 مليون شخص، أو حوالي نصف السكان، للتصويت في الانتخابات، حيث يتنافس 15 حزبا سياسيا على الرئاسة ومقاعد الجمعية الوطنية، وفقا لصحيفة أفريكا نيوز.

وقالت المرشحة الرئاسية ناندي ندايتواه في تجمع جماهيري لأنصار حزبها، منظمة شعب جنوب غرب أفريقيا: "أنا فخورة بامتلاك عقلية التحرير، لأنه بعد تحرير شعب ناميبيا سياسياً، أنا الآن مستعدة لتحريرهم اقتصادياً".

في هذه الأثناء، دعا زعيم الحركة الديمقراطية الشعبية ماكهينري فيناني الناخبين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع، وحثهم على "النهوض والوقوف في الطوابير الطويلة والإدلاء بأصواتهم من أجل المستقبل الذي نستحقه جميعًا".

وتشير نتائج الاستطلاعات المبكرة الخاصة التي أجريت للبعثات الخارجية الناميبية وأجهزة الأمن والتي أعلنتها اللجنة الانتخابية في ناميبيا هذا الشهر إلى أن ناندي ندايتواه وحزبها، منظمة شعب جنوب غرب أفريقيا، أو سوابو، في المقدمة.

وحكم حزب سوابو الدولة الواقعة في جنوب غرب أفريقيا منذ استقلالها عن حكومة الأقلية العنصرية في جنوب أفريقيا عام 1990.

ولكن في عام 2019، خسر الحزب أغلبية الثلثين في الجمعية الوطنية لأول مرة منذ عام 1994، وقد نُسب أداءه الانتخابي الضعيف على نطاق واسع إلى مزاعم الفساد.

وإذا أصبحت رئيسة، فسوف تسير ناندي ندايتواه على خطى إلين جونسون سيرليف من ليبيريا، التي سجلت تاريخا عندما أصبحت أول رئيسة منتخبة في القارة في عام 2005، وكذلك جويس باندا من ملاوي وسامبا برانزا من جمهورية أفريقيا الوسطى.

لقد أحدثت الانتخابات التي جرت في جنوب أفريقيا هذا العام تغييرات جذرية في المشهد السياسي في المنطقة، حيث خسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا أغلبيته البرلمانية التي استمرت 30 عاما.

بدورها، أدلت ناندي ندايتواه بصوتها في العاصمة ويندهوك وحثت المواطنين على الخروج والمشاركة في الانتخابات لأن ذلك سيكون له تأثير على حياتهم على مدار السنوات الخمس المقبلة.

يشار إلى أن ناميبيا يقودها حاليا الرئيس المؤقت نانجولو مبومبا الذي تولى السلطة في فبراير بعد وفاة الرئيس حاجي جينجوب لكنه لم يترشح في هذه الانتخابات