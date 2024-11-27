العظمى بالقاهرة تصل لـ22 درجة.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الإثنين المقبل

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، من الأربعاء 27 نوفمبر 2024، إلى الإثنين 2 ديسمبر 2024، على النحو التالي:
الأربعاء 27 نوفمبر
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.
الخميس 28 نوفمبر
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.
الجمعة 29 نوفمبر
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.
السبت 30 نوفمبر 2024
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.
الأحد 1 ديسمبر 2024
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.
الإثنين 2 ديسمبر 2024
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة