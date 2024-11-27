العظمى بالقاهرة تصل لـ22 درجة.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الإثنين المقبل

كتبت – مرام محمد

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، من الأربعاء 27 نوفمبر 2024، إلى الإثنين 2 ديسمبر 2024، على النحو التالي:

الأربعاء 27 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.





الخميس 28 نوفمبر



- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.





الجمعة 29 نوفمبر



- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.





السبت 30 نوفمبر 2024



- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.





الأحد 1 ديسمبر 2024



- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.





الإثنين 2 ديسمبر 2024



- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.