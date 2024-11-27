اليوم السابع
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العظمى بالقاهرة تصل لـ22 درجة.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الإثنين المقبل

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 11:13 ص
العظمى بالقاهرة تصل لـ22 درجة.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الإثنين المقبل درجات الحرارة المتوقعة حتى الإثنين المقبل
كتبت – مرام محمد

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، من الأربعاء 27 نوفمبر 2024، إلى الإثنين 2 ديسمبر 2024، على النحو التالي:

الأربعاء 27 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.


الخميس 28 نوفمبر


- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.


الجمعة 29 نوفمبر


- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.


السبت 30 نوفمبر 2024


- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.


الأحد 1 ديسمبر 2024


- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.


الإثنين 2 ديسمبر 2024


- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.
- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.
- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.







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