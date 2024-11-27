اليوم السابع
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السكة الحديد تشغل خدمة جديدة على خط أسوان الإسكندرية الأحد المقبل

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 02:00 م
السكة الحديد تشغل خدمة جديدة على خط أسوان الإسكندرية الأحد المقبل قطارات السكة الحديد - ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تشغل هيئة السكك الحديدية، الأحد القادم، خدمة جديدة على خط القاهرة الإسكندرية، حيث يتم امتداد مسير قطار 2007 (مكيف) أسوان / القاهرة لمحطة الإسكندرية، وتشغيل قطار 910 (مكيف) الإسكندرية القاهرة كخدمة جديدة.

وتبدأ الخدمة اعتبارًا من يوم الأحد القادم الموافق 1 / 12 / 2024، فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التطوير والتحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة.

وقررت الهيئة امتداد مسير قطار 2007 مكيف أسوان / القاهرة والذى يقوم من محطة أسوان يوم 30 / 11 / 2024 الساعة 15:15 ويصل محطة القاهرة الساعة 04:05 صباح يوم 1 / 12 / 2024 ويمتد مسيره إلى محطة الإسكندرية كخدمة جديدة ليصلها الساعة 07:20 صباحاً طبقاً للجدول المرفق.

كما تقرر تشغيل قطار 910 مكيف الإسكندرية / القاهرة ( خدمة جديدة ) حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 10:00 صباحاً ويصل محطة القاهرة الساعة 12:40 طبقاً للجدول المرفق وبنفس تركيب قطار 2007.

ويترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات [ 661 – 163 – 3024 – 1212 ] طبقاً للجداول المرفقة.

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