اليوم السابع
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الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 12:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات الجوية بكوريا الجنوبية بسبب تساقط الثلوج بكثافة

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 10:50 ص
إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات الجوية بكوريا الجنوبية بسبب تساقط الثلوج بكثافة ثلوج - أرشيفية
أ ش أ

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تسببت الثلوج الكثيفة التي غطت مناطق عدة من كوريا الجنوبية في تعطيل حركة الطيران اليوم الأربعاء في جميع أنحاء البلاد.

وأعلنت شركة المطارات الكورية وشركة مطار "إنتشون" الدولي -حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية- إلغاء 40 رحلة جوية كانت مقررة حتى الساعة الواحدة ظهر اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد.

وقد ألغيت ثماني رحلات جوية بسبب الطقس السيئ في مطار "إنتشون" الدولي بينما تم إرجاء 75 رحلة أخرى، أما في المطارات المتبقية على مستوى البلاد فقد تم إلغاء 32 رحلة جوية وتأجيل 105 رحلات أخرى.

ومن المحتمل أن يتم إلغاء وإرجاء المزيد من الرحلات الجوية في كوريا الجنوبية حيث من المتوقع أن يستمر تساقط الثلوج حتى يوم غد الخميس.







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حركة الطيران فى كوريا الجنوبية




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