أمين الفتوى: القمار والمراهنات محرمة شرعا لأن فيها اعتداء على المال

إبراهيم حسان

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحفاظ على المال من المقاصد الشرعية، والاعتداء عليه حرام شرعا.

وكشف شلبي، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، الفرق بين الرهان والقمار، قائلا: "القمار يكون اللعب من الطرفين أو أكثر، وإذا كان الطرفين يتنافسوا على عمل أو تصرف لشخص ثالث فهذا يسمى مراهنة".

وتابع الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "الميسر والقمار والمراهنات من الأمور المحرمة شرعا لأن فيها اعتداء على المال".