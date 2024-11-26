وزير خارجية روسيا: "الناتو" يسعى للسيطرة على العالم

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أعلن وزرير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي يعلن الحاجة إلى ضمان أمنه، يُظهر اكتساحًا عالميًا ويحاول وضع العمليات الاقتصادية تحت سيطرته.



وقال لافروف، خلال لقائه بالمشاركين في البرنامج العلمي والتربوي "الحوار من أجل المستقبل" ،وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، الإثنين، "لقد تم إنشاء الناتو من أجل الدفاع عن أراضي أعضائه، لقد وعدونا بعدم توسيع الحلف، وفي عام 1997، وقعنا على وثيقة خاصة، لكننا أردنا الحد من الأضرار التي لحقت بنا قدر الإمكان".



وأضاف لافروف "كما تم التوقيع على اتفاق مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) يقضي بعدم نشر قوات مسلحة دائمة على أراضي الأعضاء الجدد، ولكنهم استمروا في القيام بذلك، والآن أصبح بالفعل على حدودنا".