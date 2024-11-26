وزير الصحة يؤكد أهمية التعاون بين القطاعات الحكومية لتطوير المنظومة الصحية

كتب وليد عبد السلام

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، بأهمية تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية لتحقيق التطور والنمو المستدام في قطاع الرعاية الصحية بمصر، مؤكدًا أن هذه الشراكات تعد خطوة أساسية نحو تحقيق تطور شامل في المنظومة الصحية.

جاء ذلك خلال إطلاق هيئة الرعاية الصحية الملتقى الخامس للهيئة، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التامين الصحى الشامل، أن الشراكات الجديدة تُعد خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر وتهدف إلى استخدام الروبوتات الجراحية والتقنيات المتقدمة وتوطين الحلول الصحية المبتكرة وتدريب الكوادر.

وأعرب السبكي عن اعتزازه بالشراكات التي تفتح آفاقًا جديدة لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين، مؤكدًا أن رؤية الهيئة ترتكز على تعزيز التكنولوجيا والابتكار لتحقيق رعاية صحية مستدامة، وتعزيز مكانة مصر كرائدة في مجال الرعاية الصحية.

من جانبه، أشار الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية يدعم تحقيق أهداف الأمن الغذائي وصحة المواطنين، بينما أكدت الدكتورة نبيلة مكرم المدير التنفيذى للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أن التعاون المشترك يعزز أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي.