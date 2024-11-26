وزير الخارجية الإيطالي: اعتقال نتنياهو غير ممكن طالما ظل في منصبه

وكالات

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الثلاثاء، أن هناك "شكوكاً كثيرة" بشأن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبراً أنه "من غير الممكن اعتقاله طالما ظل في منصبه".

واستضافت إيطاليا، التي ترأس حالياً مجموعة الدول السبع الكبرى، اجتماعاً لوزراء خارجية المجموعة، التي أصدرت بياناً ختامياً لم يذكر بشكل مباشر مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الذي حاول صياغة موقف مشترك لمجموعة الدول السبع بشأن هذه القضية، إن روما "لديها العديد من الشكوك حول قانونية المذكرات، وهناك حاجة إلى الوضوح بشأن ما إذا كان كبار المسؤولين في الدولة يتمتعون بالحصانة من الاعتقال".

وأضاف تاياني في مؤتمر صحفي في نهاية الاجتماع الذي استمر يومين واستضافته إيطاليا في مدينة فيوجي: "لن يذهب نتنياهو أبداً إلى بلد يمكن اعتقاله فيه". وتابع: "اعتقال نتنياهو غير ممكن، على الأقل وهو في منصب"