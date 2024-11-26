وزارة العمل: نجاح مفاوضات وتسوية ودية لاسترداد حقوق عمال بـ6 شركات بالأسكندرية

كتبت آية دعبس

نجحت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، في إجراء التفاوض والتسوية الودية مع مسئولي شركات بالقطاع الخاص دون اللجوء للقضاء، وذلك بعد تقدم عدد من العمال بشكاوى فردية و شكاوى جماعية للتضرر من عدم صرف مستحقاتهم المالية وذلك بمكتب علاقات عمل شرق التابع للمديرية، حيث قامت المديرية بعقد سلسلة من المفاوضات مع مسئولى الشركات، وقد أسفرت الـ مفاوضات عن استرداد حقوق عدد من العمال بشركة، وتم تسوية مبلغ 13 ألف جنيه للعمال كمستحقات مالية لهم، واسترداد مبلغ 4210 جنيها للعامل محمد سمير بعد التفاوض مع شركة للشحن من مستحقاته المالية، وحصول العاملة كاترين إبراهيم علي مبلغ 3 آلاف جنيها من حقوقها المالية بعد التفاوض مع شركة، وحصول العاملة حسناء الشاذلى محمود على مكافاة نهاية الامتحانات ومبلغ 3500 جنيها ومسوغات التعيين وشهادة الخبرة بعد التفاوض مع مدرسة.

وأوضح المهندس محمد كمال مدير مديرية العمل بالإسكندرية أنه تم التفاوض في شكوي الفصل للعامل محمد حسن محمد ضد منشأة محمد احمد البويات وتم التسوية النزاع وعودته لعمله، وحصوله علي مستحقاته والمقابل المادى لرصيد الاجازات، وتسوية الشكوي للعاملة مريم ايهاب عبدالفتاح ضد مستشفى، وحصولها علي مسوغات التعيين وراتبها عن شهر مايو 2024، حضر مسؤل المنشأة أحمد محمود حافظ وتم عمل تسويه وديه وحصلت الشاكيه علي مسوغات التعيين الخاصه بها وحصلت علي راتبها.

وأشار إلى أنه تم التفاوض مع الشركات فى حضور الممثل القانونى للشركات ، من خلال مكتب علاقات شرق، مما يؤكد على أهمية دور مكاتب العمل فى التوصل لحلول لأي خلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.

وأضاف مدير المديرية،: أن تلك الجهود تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بضرورة تكثيف الجهود، لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، والتواجد المستمر بين العمال في المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات، وإزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف وكيل المديرية أنه جرى التفاوض من خلال مجمع علاقات شرق ، وذلك بحضور رقية رمضان مدير مجمع علاقات شرق، والمفتشة رشا درغام مكتب علاقات شرق، ورباب رمضان مجمع علاقات شرق شيماء عبد القادر مجمع علاقات شرق، ونعمة رجب مجمع علاقات شرق، وحضورالممثل القانوني عن الشركات .