وزارة الرياضة: لا مجال لشرعنة أى مؤسسة تعمل فى مجال المراهنات

كتب محمد شعلان

أكد محمد الشاذلى المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أنهم يقومون بعملية حظر كاملة لأى شركات تعمل فى مجال المراهنات، قائلا: "مفيش أى منشأة أو شركة أو مؤسسة مصرية تعمل فى مجال المراهنات ولا تحصل على ترخيص وفى مرجعية لهذا الأمر".

وأوضح محمد الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن قانون الرياضة يمنع ممارسة المراهنات بشكل مباشر أو غير مباشر وقانون العقوبات نفسه يجرم ممارسة المراهنات أو أعمال القمار ولا مجال لشرعنة أى مؤسسة أو شركة مصرية تعمل في مجال المراهنات.



وتابع: "نعمل في مجال ثاني لتوعية الشباب بخطورة المراهنات، وهذا المجال مرخص فى أوروبا، والدورى المصرى مستهدف من الشركات العالمية التى تطلق هذه المنصات الإلكترونية".

واستكمل: "اشتغلنا على هذا الموضوع من السنة اللي فاتت، في تعاقدات مع شركات عالمية مع مؤسسات رياضية لأنه عادي عندهم، ولكن بالنسبة لنا ده محرم ومجرم وعملنا على التواصل مع وزارات العدل والداخلية والاتصالات لمجابهة هذه الظاهرة".