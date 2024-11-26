"ن و ر " و"س ى ف" .. الإعلان عن أحدث لوحات مميزة بالمزاد بسعر 95 ألف جنيه

كتب - أحمد عبد الهادى

أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، الآن عن مزايدة على لوحتين مميزتين للسيارات، سعرها وصل 95 ألف جنيه، تحملان رقم (س ي ف- 8887) و (ن و ر- 8887).

وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية: 1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك. 2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول. 3- الضغط على "كون لوحتك الآن". 4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث". 5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت. 6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.









