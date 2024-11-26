نقابة البيطريين: فتح باب الترشح لانتخابات فرعيتى القاهرة والجيزة أول ديسمبر

كتبت ـ آية دعبس

قالت النقابة العامة للأطباء البيطريين، إنه تقرر فتح باب الترشح لانتخابات نقابتي القاهرة والجيزة الفرعيتين لعام 2025، الأول من ديسمبر المقبل، وذلك بناء على قانون النقابة رقم 48 لسنة 1969، ومادة 18 باللائحة الداخلية الصادرة بقرار من وزير الصحة رقم 166 لسنة 1970 مادة 33، وعملا وبناء على قرار مجلس النقابة العامة المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2024.

ويتم فتح باب الترشح على:

أولا: النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالقاهرة:

1- رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة على أن يكون مضى على قيده أكثر من 15 عاماً .

2- عضوان مضى على قيدهما أكثر من 15 عاماً.

3- عضوان مضى على قيدهما أقل من 15 عاما.

ثانياً : النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالجيزة:

1- رئيس النقابة الفرعية بالجيزة على أن يكون مضى على قيده أكثر من 15 عاما .

2- عضوان مضى على قيدهما أكثر من 15 عاما.

3- عضوان مضى على قيدهما أقل من 15 عاما.

أما عن المستندات المطلوبة وشروط الترشح للانتخابات على المقاعد المذكورة، فهى:

- سحب وملء ملف الترشح للانتخابات موجود بمقر النقابة العامة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية .

- صورة كارنيه النقابة ساري.

-عدد 2 صورة شخصية حديثة.

- أن يكون المرشح مقيداً بالنقابة الفرعية بموجب المادة تفيد ذلك.

-ألا تكون صدرت أحكام تاديبية ضد العضو المرشح بموجب شهادة صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه حديث موجه للنقابة العامة للأطباء البيطريين.

- إفادة أو شهادة من جهة العمل حديثة سارية لمدة شهر ثابت فيها أن الطبيب مازال يعمل بهذه الجهة التي يعمل بها أما الأطباء البيطريين العاملين بالجهاز الحكومي تختم بخاتم شعار الجمهورية .

- إقرار من المرشح ( الطبيب البيطرى الحر) بأنه لا يعمل بالحكومة أو القطاع الخاص .

- أن يكون مسدد لاشتراكات النقابة العامة حتى نهاية عام 2024.

ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح يوم الأحد الأول من ديسمبر 2025، حتى يوم الثلاثاء الموافق 10/12/2025 لمدة عشرة أيام متصلة بدءا من العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء بمقر النقابة بجاردن سيتي ، على ان يراعي نصوص المواد من 22 وحتي 46 من اللائحة الداخلية، ويشترط أن تسلم طلبات الترشح شخصياً باليد بمقر النقابة العامة بالقاهرة مقابل إيصال معتمد أو ترسل بخطاب موسى عليه بعلم الوصول على مقر النقابة بالقاهرة - جاردن سيني 60 ش الحديقة، بشرط أن يتم التسجيل في مكتب البريد المصدر منه الطلب قبل نهاية الموعد المحدد لقفل الترشح، وذلك طبقاً لنص المادة 25 من اللائحة الداخلية للنقابة رقم 166 لسنة 1970م.