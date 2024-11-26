اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 04:14 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع 16 شخصا بسبب الفيضانات فى جزيرة سومطرة الإندونيسية

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 03:00 ص
مصرع 16 شخصا بسبب الفيضانات فى جزيرة سومطرة الإندونيسية فيضانات
أ ش أ

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أفادت السلطات الإندونيسية بمصرع 16 شخصا على الأقل إثر وقوع فيضانات عارمة في جزيرة سومطرة بغرب البلاد.


وذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا - حسبما نقل تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الاثنين أن الكثيرين لايزالون في عداد المفقودين في أعقاب الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت أربع مناطق بالجزيرة.


وشهدت إندونيسيا مؤخرا سلسلة من الظواهر المناخية المتطرفة خلال موسم الأمطار، والتي يقول خبراء الطقس إنها حدثت على الأرجح نتيجة لتغير المناخ.







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جزيرة سومطرة الإندونيسية




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