مسؤول روسى يتهم أوكرانيا باستخدام أسلحة كيميائية ضد قوات موسكو والمدنيين

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اتهم كيريل ليسوجورسكي رئيس الوفد الروسي إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي ، النظام الأوكراني بمواصلة استخدام المواد الكيميائية السامة، والأسلحة الكيميائية ضد القوات الروسية والسكان المدنيين في منطقة العملية العسكرية الخاصة.



وقال ليسوجورسكي - في تصريح الاثنين بثته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك"- : "يواصل نظام كييف الاستخدام المنهجي للمواد الكيميائية السامة والأسلحة الكيميائية ضد القوات المسلحة الروسية والمدنيين وقيادة المناطق الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة".

وأضاف أنه يتم تقديم التأكيدات ذات الصلة إلى أمين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتوزيعها على الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وكذلك إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.



وتابع ليسوغورسكي: "لقد تم بالفعل تسليم أكثر من ثلاثين مذكرة من هذا القبيل، وتم تسليم مذكرتين أخيرا، حرفيًا في أكتوبر ونوفمبر ، تؤكد استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للمواد الكيميائية المحظورة".