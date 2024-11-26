اليوم السابع
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محطة بشتيل تستقبل طلبة المدارس لتعريفهم بتطوير السكة الحديد

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 02:31 م
محطة بشتيل تستقبل طلبة المدارس لتعريفهم بتطوير السكة الحديد محطة قطارات الصعيد
كتب سيد الخلفاوى

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نظمت صباح اليوم مدرسة يوسف السباعى رحلة إلى محطة بشتيل الجديدة " صعيد مصر " لتعريف الطلبة بمشروعات التطوير التى تتم بالسكة الحديد وتوعيه التلاميذ من ظاهرة ظاهرة رشق القطارات بالحجارة، وتوضيح مدى خطورة رشق القطارات بالحجارة، والتى تتسبب فى أضرار للركاب وسائقي القطارات ، والجرارات وعربات القطارات بالإضافة إلى تعطيل حركة مسير القطارات.

وتم التأكيد خلال الرحلة إلى محطة بشتيل على الدور الفعال الذى تقوم بة المنظومة التعليمية فى ترسيخ القيم والاخلاق ومن خلال التنسيق مع الإدارات التعليمية ومشيخة الازهر، حيث تم إلقاء الضوء على خطورة ظاهرة رشق القطارات بالحجارة على الركاب وقائدى القطارات ومدى تأثيرذلك على مسيرة التطوير، وما يتم استقطاعه من أموال من ميزانية التطوير لإعادة صيانة القطارات.

وصاحب التلاميذ فى رحلتهم إلى محطة بشتيل قيادات المدرسة وبعض من قيادات المحليات بالمحافظة، أكد الجميع أهمية التطوير الذى تم والذى لم يحدث من قبل، بالإضافة إلى ضرورة تكاتف كافة الجهات مع تفعيل دورالأسرة فى توضيح خطورة تلك الظاهرة على مسيرة التنمية والأضرار الناتجة عنها، ومايترتب عليها من تأخير فى مواعيد القطارات .

 







محطة قطارات صعيد مصر

محطة قطارات الصعيد

محطة بشتيل

السكة الحديد



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