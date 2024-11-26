قطاع المعاهد الأزهرية يدعو طلابه للاشتراك فى مبادرة "معًا نتعلم"

كتب ـ لؤى على

دعا قطاع المعاهد الأزهريّة طلابه للمشاركة في مبادرة "معًا نتعلم" للاستفادة من الدروس المجانية التي تُقدم لجميع المراحل التعليمية، وتهدف مبادرة معا نتعلم إلى تقديم خدمة تعليمية مجانية عبر الإنترنت لدعم طلاب المعاهد الأزهرية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، حيث تم وضع جداول تراعي مواعيد الدراسة بالمعاهد الأزهرية ولا تتعارض معها.

وأتاح قطاع المعاهد الأزهرية الروابط الخاصة بجميع المواد التعليمية على بوابة الأزهر الإلكترونية، مما يتيح للطلاب الاستفادة من هذه الخدمة بسهولة، والوصول إليها من خلال مسح الرمز المرفق بالصورة، أو زيارة الرابط التالي:

https://www.azhar.eg/azhar-files/learntogether/index.htm