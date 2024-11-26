علا الشافعى: نحن أمام تحديات كبيرة فى الإعلام والثقافة للوصول إلى الجيل الحالى

كتب: محمد الأحمدى

قال الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع، إن الإعلام الأن أمام تحديات كبيرة جدا نتيجة الكم التكنولوجى الكبير وهناك تحدى أخر عن التمييز بين الحقيقى والمزيف، ولابد أن نسأل أنفسنا "هل نحن مؤهلين لمعرفة ذلك؟".. فالثقافة والتعليم يوجد بينهما أدوار متطابقة ومهمة، فوزارة الثقافة كان لها وجود كبير جدا فى كل محافظة فى مصر.

وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر "الإنسان فى الدولة الوطنية الحديثة" الذى تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية، إن هناك فجوات بين الأجيال حول مفهوم وشكل الإنسان وعلينا الاعتراف بأن هناك قصور فى الوصول إلى الجيل الحالى ومعرفة خطاباته.

وتنظم الهيئة القبطية الإنجيلية على مدار يومى الاثنين والثلاثاء مؤتمر الإنسان فى الدولة المدنية الحديثة بحضور عدد رجال الدين الإسلامى والمسيحى والواعظات والراهبات والمفكرين والإعلاميين وأعضاء البرلمان وممثلين عن الأحزاب السياسية، حيث يضم جلسات عن دور مؤسسات التنشئة والمؤسسات الدينية فى بناء الإنسان والمسؤلية الاجتماعية لمؤسسات الإعلام والثقافة.



الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع



جلسة الإعلام والثقافة فى مؤتمر الإنسان فى الدولة الوطنية الحديثة



حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق



حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق



سميرة لوقا رئيس قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية والكاتب الصحفى أكرم القصاص والدكتور القس أندريه زكى رئيس الهيئة الإنجيلية



مؤتمر الإنسان فى الدولة الوطنية الحديثة



الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير اليوم السابع



خلال الندوة