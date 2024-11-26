اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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علا الشافعى: أنتقد إبداء الإعلاميين رأيهم فى برامج التوك شو ويجب إعطاء الفرص للمتخصصين

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 01:49 م
علا الشافعى: أنتقد إبداء الإعلاميين رأيهم فى برامج التوك شو ويجب إعطاء الفرص للمتخصصين الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع
كتب: محمد الأحمدى

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قالت الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع، إن الإعلام مؤسسة من مؤسسات عديدة فى الدولة تبدأ بالأسرة والتعليم والثقافة ثم يصل للإعلام.

وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر "الإنسان فى الدولة الوطنية" والذى تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية، أن التعليم هام جدا فى تشكيل الوعى ونجاحه سوف ينعكس على كل المؤسسات ومنها الإعلام، ولابد من العودة إلى تقبل اختلافات الرأى ولا يجب أن يخرج الإعلامى فى برامج التوك شو ليقول رأيه فى القضايا المختلفة ولكن يجب أن يعطى المساحات للمتخصصين والخبراء فى هذا الأمر.

وتنظم الهيئة القبطية الإنجيلية على مدار يومى الاثنين والثلاثاء مؤتمر الإنسان فى الدولة المدنية الحديثة بحضور عدد رجال الدين الإسلامى والمسيحى والواعظات والراهبات والمفكرين والإعلاميين وأعضاء البرلمان وممثلين عن الأحزاب السياسية، حيث يضم جلسات عن دور مؤسسات التنشئة والمؤسسات الدينية فى بناء الإنسان والمسؤلية الاجتماعية لمؤسسات الإعلام والثقافة.

الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع
الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع

 

جلسة الإعلام والثقافة فى مؤتمر الإنسان فى الدولة الوطنية الحديثة
جلسة الإعلام والثقافة فى مؤتمر الإنسان فى الدولة الوطنية الحديثة

 

مؤتمر الإنسان فى الدولة الوطنية الحديثة
مؤتمر الإنسان فى الدولة الوطنية الحديثة

 







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