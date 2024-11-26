شعبة الذهب: مافيش هبوط لسعر المعدن النفيس الفترة الحالية

كتب محمد شعلان

أكد نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرفة التجارية، أن الجنيه الذهب اليوم هبط ووصل إلى 29280 جنيها وقبل ذلك كان 30500 خلال الأسبوعين الماضيين، قائلا: "مفيش هبوط لسعر الذهب واحنا سوق ذهب مفتوح على الخارج".

وأوضح نادي نجيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، مع الاعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن هبوط الذى حصل على الذهب بناء على سعر الأوقية العالمية وانخفض لأنه كان هناك عرض كثير وشبه استقرار، مضيفا: "لما العرض بيبقى كتير السعر بينخفض".

وتابع: "حاليا مفيش سيولة لإقبال المصريين على شراء الذهب في آخر الشهر ولما بيبقى في سيولة وفائض الناس بتشتري وفي حاجات أهم من الذهب الناس تلتزم أنها تشتريها حاليا".