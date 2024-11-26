رصد مسيرات فوق 3 قواعد تستخدمها القوات الأمريكية فى بريطانيا

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أعلنت القوات الجوية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، رصد عدد من المسيرات تحلق فوق ثلاث قواعد في بريطانيا تستخدمها القوات الأمريكية.



وقال متحدث باسم القوات الجوية الأمريكية في أوروبا - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية - "إن وحدات عسكرية أمريكية مازالت تراقب المجال الجوي فوق قواعد "لاكنهيث" و"ميلدنال" و"فيلتويل" التابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية، وهي قواعد تستخدمها القوات الجوية الأمريكية، بعد أن تم رصد طائرات من دون طيار على مدار الليلة الماضية".



وأضاف: "يمكنني أن أؤكد أن الوضع مازال مستمرا وتواصل وحداتنا مراقبة المجال الجوي، وتعمل مع سلطات الدولة المضيفة وشركاء البعثة لضمان سلامة الأفراد والمنشآت والأصول بالقواعد".



ولم يكشف المتحدث الأمريكي النقاب عن التدابير الخاصة لحماية القوات التي يتم اتخاذها، مؤكدا في الوقت ذاته احتفاظ الولايات المتحدة بالحق في حماية منشآتها.



ويأتي هذا الحادث بعد أن تم رصد طائرات من دون طيار فوق القواعد الثلاثة التي تقع على مسافات متقاربة من بعضها البعض بمقاطعتي "سافولك" و"نورفولك" في شرق إنجلترا بين يومي الأربعاء والسبت الماضيين.. ولم يتم تصنيف هذه المسيرات باعتبارها "معادية"، كما أنها لم تؤثر على الأفراد أو البنية التحتية للقواعد.