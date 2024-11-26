رئيس وزراء فرنسا: ملتزمون بقرار الجنائية الدولية تجاه نتنياهو

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أكد رئيس وزراء فرنسا ميشيل بارنييه، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستُطبق التزاماتها بموجب القانون الدولي بعد مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



جاءت تصريحات بارنييه خلال جلسة بالجمعية الوطنية (مجلس النواب الفرنسي) وردا على سؤال بشأن موقف فرنسا بشأن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي.



وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي أمام النواب أن "المحكمة الجنائية الدولية تعمل بشكل مستقل (...) ولا يتعين علينا التعليق على هذا القرار".



وفي هذا الشأن، كان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد أكد أيضا أن بلاده ستطبق القانون الدولي.



وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت الخميس الماضي أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع المقال جالانت بخصوص جرائم حرب في قطاع غزة.



وجاء في بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين، وأن جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".